Производственный потенциал СЭС Ирана увеличился

БАКУ/Trend/ - За время правления нынешнего правительства, находящегося у власти с августа 2024 года, в Иране значительно вырос потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник председателя Организации по возобновляемым источникам энергии и эффективности электроэнергии Ирана Мазьяр Абди на конференции, посвященной инвестиционным моделям строительства солнечных электростанций, в провинции Зенджан.

По его словам, с момента прихода к власти нового правительства производственный потенциал солнечных электростанций страны увеличился с 1,23 до 2,72 тысячи мегаватт.

Абди отметил, что это отражает серьезные усилия Министерства энергетики Ирана по достижению целей устойчивого развития и снижению зависимости от ископаемого топлива.

Представитель организации добавил, что потенциал производства электроэнергии в стране составляет 96 тыс. мегаватт. В прошлом году в отдельные часы в стране наблюдался дефицит электроэнергии в 20 тысяч мегаватт. Этот дефицит ощущался и в жилых районах.

Абди подчеркнул, что производство каждого киловатта электроэнергии обходится в 100 тысяч риалов (примерно 0,17 доллара США). Однако стоимость продажи электроэнергии в некоторых районах колеблется от 1 до 4 тысяч риалов (примерно 0,0017–0,006 доллара США). Наличие такой разницы свидетельствует о неустойчивой экономической модели и значительном субсидировании энергетического сектора, что требует серьезных изменений в этом направлении.

Следует отметить, что к концу текущего иранского года (20 марта 2026 года) производственный потенциал электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в стране увеличится до 7 тысяч мегаватт.

