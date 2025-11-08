Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад Шахбаз Шариф принимают участие в Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

Новости Фарид Зохрабов Все материалы БАКУ/Trend/ - 8 ноября на площади Азадлыг в Баку проходит Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне. Как сообщает Trend, в параде принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф. Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических шехидов. Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву. Глава государства выступил на параде. Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Затем выступил Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф. Новость обновляется