Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад Шахбаз Шариф принимают участие в Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 13:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад Шахбаз Шариф принимают участие в Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - 8 ноября на площади Азадлыг в Баку проходит Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Trend, в параде принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических шехидов.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства выступил на параде.

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Затем выступил Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Новость обновляется

