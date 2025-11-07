В Госкомитете по работе с диаспорой организовано мероприятие, посвященное Победе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В административном здании Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой состоялось торжественное мероприятие под названием "Наша Победа в мире", посвященное пятой годовщине исторической победы Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие руководство и сотрудники комитета, представители общественности и СМИ, члены семей шехидов и представители диаспоры.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины.

Сначала слово было предоставлено Нигяр Алиевой, дочери шехида, полковника-лейтенанта Анара Алиева, которая поделилась чувством гордости в связи с пятой годовщиной Победы. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева славная азербайджанская армия одержала самую яркую победу в нашей истории, и подчеркнул, что эта Победа стала источником гордости для азербайджанцев всего мира. Заместитель председателя Милли Меджлиса, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор, действительный член НАНА Рафаэль Гусейнов в своем выступлении назвал победу, одержанную в 44-дневной войне, торжеством духовной силы нашего народа и восстановлением исторической справедливости.

На мероприятии также выступили с речами участник второй Карабахской войны капитан Махур Гамидов, народные артисты Фахреддин Манафов и Ялчин Адыгёзалов, сотрудник Института истории имени А.А.Бакиханова, доктор исторических наук, профессор Маис Амрахов, председатель Общественного объединения "Зяфяр" Севиндж Оруджова, а также автор книги "Путешествие в Карабах", долгое время проживавший в Азербайджане Ник Ноулис. В своих выступлениях они подчеркнули, что День Победы является символом единства и сплоченности азербайджанского народа и государства, а также довели до внимания образцовую роль семей шехидов и ветеранов в обществе.

В рамках мероприятия были показаны видеоролик "Наша Победа в мире", включающий в себя выступления главы государства, материалы о деятельности азербайджанских общин за рубежом в период войны и после нее, а также поздравления выдающихся представителей диаспоры, и документальный фильм "Письмо шехиду". От имени азербайджанской диаспоры детям шехидов были вручены подарки. Также была предоставлена информация о материальной поддержке, оказываемой семьям шехидов.

Отмечалось, что Государственный комитет по работе с диаспорой, Фонд поддержки азербайджанской диаспоры и азербайджанские общины за рубежом постоянно уделяют внимание семьям шехидов, оказывая им материальную и моральную поддержку, а дети шехидов регулярно участвуют в различных проектах комитета.

