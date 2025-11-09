В Азербайджане увеличилось число коммерческих организаций

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 ноября текущего года из 1 660 182 налогоплательщиков, зарегистрированных в республике, 86,8 процента составляли физические лица, 13,2 процента — юридические лица и другие организации.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число налогоплательщиков увеличилось на 4,8 процента, в том числе число физических лиц — на 4,5 процента, а число юридических лиц — на 7 процентов.

По состоянию на 1 ноября число зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 202 088 единиц. В январе-октябре 2025 года государственную регистрацию прошли 12 042 коммерческих организации, из которых 88,7% – с местными инвестициями и 11,3% – с иностранными.

91,9% зарегистрированных в стране коммерческих юридических лиц были созданы в форме общества с ограниченной ответственностью, 1,1% – акционерного общества, 1,1% – кооператива и т.д.

84,9% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронной форме. Доля обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями, зарегистрированных в электронной форме, составила 96,3%.

