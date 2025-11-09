Двое азербайджанских дзюдоистов вышли в финал VI Исламских игр солидарности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанских дзюдоистов вышли в финал VI Исламских игр солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Trend, путевку в финал завоевали Зелим Коцоев (100 килограммов) и Судаба Агаева (70 килограммов).

За бронзовую медаль поборются Айтадж Гардашханлы (70 килограммов), Гюнель Гасанлы (78 килограммов), Эльджан Гаджиев (90 килограммов) и Ушанги Кокаури (+100 килограммов).

Отметим, что вчера азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.