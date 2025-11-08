В Азербайджане определены победители конкурса пьес "От Победы к перу"

БАКУ /Trend Life/ - Завершён конкурс драматургических произведений "Zəfərdən qələmə" (От Победы к перу), организованный Министерством культуры Азербайджана совместно с Союзом театральных деятелей. Конкурс был посвящён пятой годовщине славной Победы Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и направлен на стимулирование создания новых художественных произведений в области национальной драматургии, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Одним из ключевых требований к авторам было отображение в пьесах не только героических страниц войны, но и событий, связанных с проведением в 2023 году антитеррористических мероприятий в Карабахе, примеров мужества и единства народа.

Представленные работы были рассмотрены комиссией, созданной по распоряжению Министерства культуры Азербайджана. По итогам оценки определены победители:

I место – Пярвиз Сеидли, пьеса "Killigil əfsanəsi" - премия в размере 3000 манатов

II место – Айтадж Мамедли, пьеса "Aslan gözü" - премия в размере 2500 манатов

III место – Хикмет Орхун, пьеса "Kimsəsiz" - премия в размере 1500 манатов

Организаторы выразили благодарность всем авторам, принявшим участие в конкурсе, отметив, что каждая представленная работа является вкладом в развитие национального театрального искусства и сохранение исторической памяти о Победе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!