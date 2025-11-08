Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа (ФОТО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 18:24 (UTC +04:00)
Состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 8 ноября состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Как сообщает Trend, на встрече Президент Турции и Премьер-министр Пакистана еще раз поздравили главу нашего государства с 5-й годовщиной Победы в Отечественной войне, подчеркнули высокий уровень организации военного парада в Баку.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан, Турция и Пакистан всегда рядом друг с другом, сотрудничество между нашими странами в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях будет развиваться и дальше.

Лидеры провели обмен мнениями о перспективах трехстороннего формата Азербайджан-Турция-Пакистан.

