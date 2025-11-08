Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о процессе подготовки к военному параду в Баку (ВИДЕО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 12:18 (UTC +04:00)
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о процессе подготовки к военному параду в Баку (ВИДЕО)
Фото: Скрин из видео

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о процессе подготовки к военному параду в Баку.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Да здравствует братский Азербайджан! С Днем Победы 8 ноября. Сегодня наши героические коммандос сотрясут улицы Баку, воспевая мужество и братство, а Азербайджан с гордостью встретит наших турецких братьев. Истребители наших Военно-воздушных сил отобразят могущество Полумесяца и Звезды в небе над Баку, как символ нашей вечной братской дружбы".

