Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Победа во Второй Карабахской войне открыла новую страницу в истории региона

Политика Материалы 8 ноября 2025 14:36 (UTC +04:00)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Победа во Второй Карабахской войне открыла новую страницу в истории региона
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Победа во Второй Карабахской войне открыла новую страницу в истории региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками парада, приуроченного к пятой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

«Каждый сантиметр освобожденных территорий – от Лачина до Шуши, от Зангилана до Ханкенди, от Ходжалы до Физули – наполнены миром, развитием, процветанием и свободой. Даст Аллах, эта атмосфера мира и доверия будет и далее укрепляться», - сказал турецкий лидер.

