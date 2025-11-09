Память героев и сила музыки: в Филармонии прошёл концерт в честь Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый пятой годовщине Дня Победы, сообщает Trend Life.

Торжественное мероприятие открылось минутой молчания в память о героях-шехидах, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.

В программе прозвучали произведения выдающихся азербайджанских композиторов в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Фуад Ибрагимов) и Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель – народная артистка Гюльбаджи Иманова).

Концерт открылся увертюрой "Победа" Джейхуна Аллахвердиева. Далее прозвучали "Карабах - это Азербайджан" Мамедага Умудова, "Дороги, ведущие к Шуше" Рауфа Алиева, "Турецкий марш" Ниязи, "Хор Ченлибеля" из оперы "Кёроглы" Узеира Гаджибейли, "Великая земля" Эльдара Мансурова, симфоническая поэма "Победа" Фаика Сюджяддинова и "Марш солдата" Джаваншира Гулиева.

Солисты заслуженный артист Турал Агасиев (тенор) и Нигяр Аскерова (сопрано) были тепло встречены публикой и удостоились продолжительных аплодисментов за яркое и эмоционально насыщенное исполнение.

Концерт стал не просто музыкальным событием, но и глубоким художественным высказыванием о героизме, стойкости и любви к Родине, напоминая о величии Победы и её значении для нового поколения.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

