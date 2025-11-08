Объем грузоперевозок в Иране увеличился за 6 месяцев

БАКУ/Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объем внутренних грузоперевозок автомобильным транспортом в Иране увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года) на 2,8%

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Департамента грузовых перевозок Организации дорожного хозяйства и транспорта Ирана Мехрдад Хамдоллахи в ходе брифинга.

По его словам, за указанный период автомобильным транспортом в стране было перевезено 345 миллионов тонн грузов.

Хамдоллахи отметил, что из портов Ирана в различные провинции было доставлено 14 миллионов тонн товаров первой необходимости, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель организации отметил, что за шесть месяцев в различные регионы страны перевезено 114 миллионов тонн полезных ископаемых и строительных материалов, объем которых вырос на 4,7% год к году.

По словам представителя ведомства, в сфере грузоперевозок задействованы 483 тысячи грузовых автомобилей и 5 856 компаний.

В настоящее время в Иране эксплуатируется 2 793 километра автомагистралей и 45 170 километров основных и магистральных дорог.

