Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан с Днем Победы (ФОТО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 11:32 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с 8 ноября – Днем Победы.

Как сообщает Trend, об этом генсек поделился публикацией в аккаунте в X.

"В связи с 8 ноября – Днем Победы выражаю глубокое уважение героизму и единству азербайджанского народа и Вооруженных сил, освободивших город Шуша и восстановивших территориальную целостность страны в ходе 44-дневной Отечественной войны", – говорится в публикации.

