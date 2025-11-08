Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Жители страны собираются у площади Азадлыг в Баку, чтобы посмотреть военный парад в честь 5-й годовщины Победы (ФОТО)

Общество Материалы 8 ноября 2025 12:11 (UTC +04:00)
Жители страны собираются у площади Азадлыг в Баку, чтобы посмотреть военный парад в честь 5-й годовщины Победы (ФОТО)

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Баку на площади Азадлыг собираются жители страны по случаю военного парада, посвященного 5-й годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Trend, личный состав и военная техника, задействованные в параде, приведены в полную готовность.

Улицы и проспекты, прилегающие к площади Азадлыг, заполнены людьми, пришедшими наблюдать за торжественным мероприятием. Балконы зданий в районе проведения парада украшены государственными флагами Азербайджана.

