Премьер-министр Пакистана: Невероятные темпы восстановления освобожденных территорий абсолютно феноменальны

БАКУ /Trend/ - Вдохновляет возвращение семей вынужденных переселенцев в Карабах, в родные края. Дорогой брат, господин Президент, это прекрасный символ Вашей твердой приверженности благополучию и прогрессу азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Такие невероятные темпы восстановления жемчужины Карабаха – города Шуша, а также Ханкенди, Физули, Лачина и всех других освобожденных территорий, совершенно феноменальны, добавил Премьер-министр.