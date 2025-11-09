Хроника 44-дневной Отечественной войны: 9 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 9 ноября 2020 года:

- На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter была размещена публикация об освобождении от оккупации сел Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли Физулинского района, Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик Джебраильского района, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского района, Кечикли, Ордекли Зангиланского района.

- На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter была размещена публикация об освобождении от оккупации десятков сел, поселка и 8 стратегических высот в Ходжавендском, Ходжалинском, Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах.

- Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News.

- Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена с избранием на должность Президента США.

- Подразделениям армянских ВС были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта.

- Был представлен список уничтоженной военной техники противника.

- Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном.

- Была представлена видеозапись уничтожения огневых точек и личного состава армянских ВС.

- Минобороны Азербайджана представило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации поселка Бартаз Зангиланского района.

- Была уничтожена военная техника противника в направлении города Шуша.

- Была уничтожена техника ВС Армении, направлявшаяся из Ходжалы в направлении Ханкенди.

- Азербайджанская армия продолжила наносить удары по позициям и живой силе ВС Армении на Ходжавендском направлении фронта.

- Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша.

- Были представлены видеокадры уничтожения на Ходжавендском направлении фронта ЗРК "Тор-М2КМ" ВС Армении.

- На Ходжавендском направлении фронта был уничтожен ЗРК "Оса", а также живая сила ВС Армении.

- Список освобожденных от оккупации за 9 ноября 2020 года территорий.