Авторитетные СМИ ряда стран широко осветили прошедший в Баку военный парад (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прошедший на площади Азадлыг в Баку грандиозный военный парад в честь пятой годовщины славной Победы, одержанной в Отечественной войне был в центре внимания ведущих мировых средств массовой информации.

Как сообщает Trend, в новостных материалах были процитированы слова Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа, подчеркивалось, что парад в полной мере продемонстрировал военную мощь Азербайджанской армии, а также были приведены сведения об Отечественной войне.

Военный парад получил особенно широкое освещение в ведущих средствах массовой информации Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, в том числе агентства Anadolu, телеканалах TRT Avaz, TRT Haber, A Haber, Haber Global, NTV, газетах Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Akşam, Sabah, Yeni Şafak, Türkiye Gazetesi, Kıbrıs Gazetesi и других медиа. Ведущие информационные агентства, телеканалы, газеты и новостные порталы обеих братских стран привлекли внимание миллионов зрителей и читателей как к выступлениям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, так и к представленной на параде военной технике и вооружению.

В публикациях были приведены цитаты из заявлений лидеров Турции и Азербайджана о необходимости обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, о тесном братском единстве Баку и Анкары, а также о развитии регионального сотрудничества. В рубрике «Главная новость» агентства Anadolu были отмечены слова Президента Ильхама Алиева о том, что заявление Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное во время Отечественной войны «Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном!» стали очень серьезным посланием всему миру, а также высказывание Президента Азербайджана «Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку», приведена цитата Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Воспринимаем эту победу не как завершение, а как очередной шаг на пути к долгосрочному миру на Кавказе».

Особое внимание было уделено заявлению Президента Турции о том, что после исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне изменился геополитический баланс в Азии и Европе. В новостных материалах были опубликованы множество фотографий лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана, подчеркивалось значение восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана для всего тюркского мира.

Ведущие средства массовой информации Пакистана, включая ARN News Centre, AAJ News (AAJ TV), The Express Tribune, Brecorder, Geo News, 24 Ne3ws HD и Minute Mirror, в своих публикациях сообщили о масштабности военного парада, совместном участии вооруженных сил Азербайджана, Турции и Пакистана, а также о продемонстрированной военной технике и авиации. Особое внимание было уделено выступлению Президента Азербайджанской Республики, широко освещались высказывания главы нашего государства о решительной поддержке, оказанной Турцией и Пакистаном Азербайджану в период Отечественной войны. Также отмечалось, что Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Пакистану за оказанную твердую поддержку в справедливой борьбе Азербайджана и высоко оценил роль официального Исламабада в обеспечении региональной стабильности в Южной Азии. В публикациях особо подчеркивалось участие в параде Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа, внимание было обращено на тесное сотрудничество армий трех братских стран. Отмечалось также, что пакистанские СМИ вынесли на первый план значение парада с точки зрения укрепления регионального сотрудничества и упрочения мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте издание The Express Tribune особо отметило высказывание Премьер-министра Пакистана на военном параде относительно дружбы и региональной солидарности.

Пакистанские СМИ также сообщили о визите Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан, его встрече с Президентом Азербайджанской Республики, а также о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана.

Ведущие средства массовой информации Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе порталы UAE BARQ, Emarat Al Youm, Al Bayan, Sharjah24 и 20Four, также широко осветили военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне. В сообщениях подробно рассказывалось о масштабности парада, продемонстрированной военной технике и военной мощи Азербайджанской армии. Особое внимание было уделено высказываниям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа, прозвучавшим в ходе парада. В материалах также нашли отражение заявления лидеров Азербайджана и Турции о региональном сотрудничестве и обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Авторитетные грузинские порталы 1tv.ge, 24news.ge, aktual.ge, interpress.ge также опубликовали новости о военном параде и торжествах, организованных в Азербайджане по случаю 5-й годовщины Победы в Отечественной войне.

В опубликованных материалах сообщалось о торжественном праздновании Дня Победы в Азербайджане, проведении в Баку военного парада, посвященного пятой годовщине Победы, и участии в этом мероприятии президентов Азербайджана и Турции, Премьер-министра Пакистана, а также других официальных лиц, приводились цитаты из их выступлений.

Ряд российских изданий также опубликовал статьи о военном параде. Издание Gazeta.ru, обращая внимание на масштаб парада, отметило, что в нем приняли участие более 5 тысяч военнослужащих, было продемонстрировано свыше 150 единиц военной техники, а также выстроены военные корабли на Каспийском море. News.ru выделило символичное высказывание Президента Ильхама Алиева: «Говорили, что будут пить чай в Баку, а теперь пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе». Vestikavkaza.ru подчеркнуло участие в мероприятии почетных гостей – Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа и наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Хамдана бен Мухаммеда.

Испанское агентство EFE также уделило особое внимание военному параду. В опубликованной агентством информации особо подчеркивается участие лидеров Турции и Пакистана в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы во Второй Карабахской войне. В информации, в частности, приведены высказывания президентов Азербайджана и Турции, Премьер-министра Пакистана, а также мнения лидеров о том, что Победа Азербайджана открыла новую страницу для мира, развития и безопасности в регионе. Эту новость также опубликовало швейцарское издание Swissinfo.ch со ссылкой на EFE.

Румынское издание Ultima-ora уделило особое внимание высказываниям из выступления Президента Ильхама Алиева на параде, напомнившему о том, что с первых часов Второй Карабахской войны Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал свою поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и Азербайджанской армии.

Влиятельное молдавское издание Moldova Today отмечает совместное участие азербайджанских, турецких и пакистанских вооруженных сил в военном параде в Баку, выступления лидеров трех братских стран, демонстрацию военной техники и укрепление стабильности в регионе. «Этот парад — не просто демонстрация оружия, а начало новой геополитической реальности в регионе», — подчеркивает издание.

Болгарское издание 24 Chasa приводит в своих публикациях высказывания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прозвучавшие в ходе его выступления на параде, в которых он отмечает значимость Победы Азербайджана, являющейся гордостью всего тюркского мира. В материале подчеркивается, что освобождение Карабаха имеет огромное значение для всех тюркских народов. Кроме того, издание пишет об активной поддержке Турцией Азербайджана и Азербайджанской армии, о героизме азербайджанских военнослужащих и роли единства народа в достижении Победы. Подчеркивается, что на освобожденных от оккупации территориях сегодня царят развитие, мир и спокойствие.

Ведущие египетские СМИ — Al Shorouk, Al Ahram и Cairo24 также широко освещали военный парад в Баку. В новостях подробно сообщалось о высокопоставленных гостях, участвовавших в мероприятии, о продемонстрированной военной технике, а также о совместном участии вооруженных сил Азербайджана, Турции и Пакистана. Египетские издания обратили особое внимание на выступления лидеров Азербайджана и Турции, подчеркнув значение мероприятия с точки зрения укрепления стабильности и регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

О военном параде также распространили материалы авторитетный журнал Forbes, англоязычное издание Саудовской Аравии Arab News и другие медиаструктуры. В обширном репортаже, опубликованном в журнале Forbes, подчеркивается, что военный парад продемонстрировал военную мощь Азербайджана. Отмечено, что Азербайджан, в частности, развивает арсенал своих Военно-воздушных сил и Сил противовоздушной обороны с использованием самых современных видов вооружений и оборонительных систем.