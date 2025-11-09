В Азербайджане отмечают День Государственного флага

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Указ "Об учреждении Дня Государственного флага" был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года.

Азербайджанский триколор был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве Государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), просуществовавшей до мая 1920 года.

После обретения Азербайджаном в 1991 году независимости 5 февраля Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики.

В ноябре 2009 года в статью 105 Трудового кодекса была внесена поправка, связанная с объявлением Дня государственного флага 9 ноября нерабочим днем.

В законе "О Государственном флаге Азербайджанской Республики" приводится подробное его описание.

Государственный флаг является символом суверенитета Азербайджанского государства. Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех одинаковых по ширине горизонтально расположенных цветных полос: верхней - голубого цвета, средней - красного и нижней - зеленого цвета, с изображением на обеих сторонах флага в середине красной полосы полумесяца и восьмиконечной звезды белого цвета.

Первого сентября 2010 года в Баку при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Площади Государственного флага. Распоряжение "О создании площади Флага в столице Азербайджанской Республики в г. Баку" было подписано 17 ноября 2007 года.

Общий вес флага составляет более 500 килограммов, ширина - 36 метров, длина - 72 метра.

Установленные на площади герб Азербайджанской Республики, карта страны и текст государственного гимна изготовлены из позолоченной бронзы.

По инициативе Президента Ильхама Алиева на площади также создан Музей Государственного флага.