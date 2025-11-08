Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Историческая Победа Азербайджана глазами детей (ФОТО)

Культура Материалы 8 ноября 2025 16:51 (UTC +04:00)
Историческая Победа Азербайджана глазами детей (ФОТО)
Фото: Центр искусств "Хатаи"

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие итоговой выставки творческого конкурса "Zəfər – 44", посвящённой пятой годовщине исторической Победы Азербайджана в Отечественной войне, сообщает Trend Life. Цель проекта - содействовать воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, показать высокое значение освобождения родных земель и выразить чувство благодарности к тем, кто обеспечил эту Победу.

С приветственным словом выступил руководитель отдела гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, отметив важность сохранения памяти о судьбоносных событиях и воспитательного потенциала подобных инициатив. Далее члены жюри - художник-педагог Buzovna Art Studio Фяргана Мурадлы, заведующий отделением Детской школы искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде, художник-педагог Ильхам Исмаилов, художник-педагог Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде, руководитель AY Studio Акиф Ярышов, старший преподаватель Центра искусств "Хатаи", художник Гюндуз Габибов поделились своими впечатлениями о представленных работах.

На конкурс поступило более 800 работ из различных регионов страны. Юные художники представили произведения, отражающие историю оккупированных территорий, дух восстановительных работ после Победы, образ победоносной армии, народное единство и патриотический подъём. По итогам отбора в экспозицию вошли 44 произведения.

Представленные на выставке работы убедительно демонстрируют, что память о славной Победе живёт не только в официальных хрониках, но прежде всего - в сердцах юного поколения. Взгляд детей на события Отечественной войны отличается искренностью и глубоким эмоциональным откликом. В их рисунках объединены образ Родины как дома, возвращённого своему народу, чувство благодарности воинам и уверенность в мирном будущем. Так художественное творчество становится не только формой выражения впечатлений, но и важным звеном передачи исторической памяти от поколения к поколению.

Выставка не только представляет творческие достижения молодёжи, но и служит важной культурно-воспитательной миссии - укреплению чувства ответственности и сопричастности к судьбе Родины.

Мероприятие состоялось при организационной поддержке Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи Азербайджана, Галереи детского искусства Хатаи и Центра искусств "Хатаи", при содействии Министерства культуры Азербайджана, АзТВ, Азербайджанской государственной академии художеств, Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

