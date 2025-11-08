Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанский шахматист стал чемпионом Европы

Общество Материалы 8 ноября 2025 11:01 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Завершился чемпионат Европы по шахматам среди юниоров, проходивший в Будве, Монтенегро. Сборная Азербайджана завоевала 3 медали на континентальном первенстве, в котором приняли участие 1169 шахматистов из 48 стран.

Как сообщает Trend, в категории мальчиков до 14 лет представитель Азербайджана Хаган Ахмед набрал 7,5 очков и занял первое место.

После девяти туров у двух шахматистов было одинаковое количество очков. По дополнительным коэффициентам Хаган Ахмед опередил армянского шахматиста Тиграна Амбарцумяна, которого победил в шестом туре, и среди 116 участников был признан победителем, получив титул чемпиона Европы.

В соревнованиях девочек до 10 лет Мехрибан Ахмедли набрала 7,5 очков в девяти турах и завоевала серебряную медаль. В категории девочек до 16 лет Марьям Агавердиева набрала семь очков в девяти партиях и завоевала "бронзу" чемпионата Европы.

Еще два наших шахматиста завершили турнир в первой пятерке. В категории мальчиков до 16 лет Рустам Рустамов, а в соревнованиях мальчиков до 8 лет Кянан Бабасой разделили второе–пятое места.

С одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью сборная Азербайджана в командном зачете заняла пятое место среди 48 стран. На церемонии закрытия турнира победителям и призерам вручили медали, кубки и дипломы. В честь Хагана Ахмеда, завоевавшего "золото" в категории мальчиков до 14 лет, в Монтенегро прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

