Хроника Победы: В обращении к народу 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

8 ноября 2020 года Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.

Вначале Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства и его супруга также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Были возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на Шехидляр хиябаны. Глава государства и Первая леди почтили память отважных сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.

Обращение Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу

-Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры!

С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!

Шуша, двадцать восемь с половиной лет находившаяся под оккупацией, освобождена! Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. Эта история будет жить вечно. Это – день нашей славной Победы! Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, что вопреки всем заявлениям данный конфликт – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – имеет и военный путь решения, и сегодня мы доказываем это на поле боя. Продолжавшиеся на протяжении почти 30 лет бессмысленные переговоры не приблизили нас ни к какому результату. Наши исконные исторические земли около 30 лет оставались под оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто укрепить статус-кво, сделать его вечным. За эти годы Азербайджан неоднократно получал из различных силовых центров сигналы, которые призывали нас смириться с ситуацией. Однако мы, проявив решимость, смелость и политическую волю, не пошли ни на какое соглашение, не отвечающее интересам азербайджанского народа. Я неоднократно заявлял со всех международных трибун, что восстановление наших земель, территориальной целостности является нашей основной задачей, и мы исполняем ее. Переговоры не дали никакого результата. Просто обманывали нас, просто наблюдалось желание заморозить вопрос. Мы одержали эту Победу на поле боя, одержали Победу ценой наших шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших как в первой, так и во второй Карабахской войне, которую мы называем Отечественной войной, желаю терпения и выдержки их близким. Желаю исцеления нашим раненым соотечественникам. Мы освобождаем наши земли от оккупации ценой жизни, крови нашего народа, солдат, офицеров. Гоним и будем гнать оккупантов с наших земель.

Шуша 28 с половиной лет находилась под оккупацией. Шуше принадлежит особое место в истории Азербайджана. Это – наш древний исторический город. Азербайджанцы веками жили, творили и созидали в Шуше. Шуша – жемчужина не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Однако презренный враг, удерживая Шушу под оккупацией, нанес большой удар по нашему культурному наследию, разрушил наши исторические памятники, разрушил и осквернил наши мечети. Теперь мы вернулись в Шушу. Мы восстановим все наши исторические памятники, отреставрируем все мечети, спустя 28 лет в Шуше вновь будет раздаваться азан. На открытии мечети, построенной по моему указанию в поселке Джоджуг Марджанлы, освобожденном несколько лет назад - после апрельских боев 2016 года, я заявил, что данная мечеть является аналогом Шушинской мечети – по параметрам и архитектурному стилю. Я сказал, что настанет день, когда мы восстановим наши мечети, разрушенные армянскими вандалами в Шуше, и этот день приближается. Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня весь азербайджанский народ с чувством гордости воспринимает эту радостную весть.

Мы собираемся с силами, целенаправленно, без устали, несмотря на все давления, собираемся с силами и собрались. Экономическое могущество. Не будь у нас экономической мощи, одержать эту Победу было бы невозможно. В первую очередь необходимо было обеспечить экономическую независимость, и она была обеспечена. Сегодня Азербайджан ни от кого не зависит в экономическом отношении, ни от какой страны, ни от какой международной финансовой структуры. Мы независимы, и это позволило нам развивать нашу страну, а также укреплять нашу армию. Мы приобретаем на внешних рынках всю необходимую нашей армии военную технику, вооружение. Не будь у нас экономических возможностей, как бы мы могли приобрести все это? Считаю, что, проводя внутри страны успешную политику, мы создали в нашей стране очень редкую для мира модель развития. Внутренняя солидарность, национальное единство, сплоченность вокруг единой идеи придали нам дополнительные силы, не позволили, чтобы некоторые презренные внешние круги реализовали в Азербайджане свои грязные планы. Хотя такие планы были, такие попытки имели место. Проявив политическую волю и единство, мы пресекли эти попытки, как народ, как нация защитили нашу гордость, защитили наш независимый выбор и доказали, что никто не должен и не может вмешиваться в наши дела. Не будь этого единства, национального согласия, нам никогда не удалось бы освободить наши земли от захватчиков. Основная цель проводимой в эти годы против нас кампании черного пиара, кампании очернения, лжи и клеветы заключалась в том, чтобы отдалить нас от основной задачи, чтобы мы отошли, погрязли во внутренних проблемах, а захваченные земли навсегда остались в руках оккупантов. Твердая политическая воля, единство народа и власти свели на нет и эти планы.

Третий основной фактор нашей победы заключается в успехах на международном уровне. Мы доказали всему миру, что Карабах – исконная азербайджанская земля. Доказали, что азербайджанский народ веками жил на этих землях. Доказали, что армянское население было переселено на эти земли 200 лет назад, аргументами и фактами представили мировой общественности, как и в каких целях было переселено. Мы доказали, что Нагорный Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей, и данный вопрос должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права. Все ведущие организации мира, все международные организации приняли справедливые резолюции, постановления, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. 4 резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Движения неприсоединения, резолюции Организации исламского сотрудничества, резолюции Европейского парламента, резолюции и постановления других международных организаций однозначно признали Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Это придало нам дополнительные силы. Если бы мы не сделали этого, то процессы, происходящие сегодня вокруг конфликта, могли создать для нас большие проблемы. За эти годы мы смогли наладить добрые, деловые отношения на основе взаимопонимания со многими странами, многие страны считают Азербайджан стратегическим партнером, это выражение уже находит отражение в международных документах. Нам удалось наладить отношения на основе искренней дружбы, взаимного уважения, взаимного доверия со всеми соседними странами. Если бы мы не сделали этого, то сегодня вокруг конфликта могли происходить совершенно иные процессы.

Когда Шуша оказалась под оккупацией, наши основные проблемы заключались в том, что не было армии, а руководство не могло справиться со своими должностными обязанностями. В международной плоскости Азербайджан обострил отношения, можно сказать, со всеми странами. Мы находились, можно сказать, в изолированном состоянии. Но сегодня мы ввергли Армению в состояние изоляции. Наши транснациональные проекты создали в регионе совершенно новую картину. Мы заново составили энергетическую карту, транспортную карту региона. Проекты, реализуемые по нашей инициативе, обеспечивают интересы не только нашего народа, но и многих стран, в том числе стран региона. У нас как двусторонний, так и трехсторонний формат сотрудничества с соседними странами. Все это в значительной степени укрепило международный авторитет Азербайджана. Не будь данных достижений, проблема могла бы остаться в замороженном состоянии.

Наконец, и в первую очередь, армейское строительство. За эти 17 лет основная часть моей работы была посвящена армейскому строительству с тем, чтобы усилить нашу армию, оснастить ее самым современным оружием. Это была нелегкая задача. Для приобретения такого вооружения одних только материальных средств недостаточно. Необходимо также приложить дипломатические, политические усилия, и мы добились этого. Сегодня Азербайджан обеспечивает военное оснащение из многих стран. В то же время по моей инициативе в Азербайджане была создана оборонная промышленность. Мы обеспечиваем потребности нашей армии в значительной степени за счет внутреннего производства. В Азербайджане производится продукция военного назначения более 1000 наименований, в том числе самая современная продукция. Вот наша деятельность. Армейское строительство, решение государством материально-бытовых проблем военнослужащих, бытовых проблем военнослужащих, ушедших на пенсию, предоставление им квартир, улучшение условий работы наших военнослужащих. Мы заново отстроили, можно сказать, все наши военные городки, военные базы, они отвечают самым высоким стандартам. Конечно, в первую очередь, боеспособность. Повысилась боеспособность. Военные парады, неоднократно проведенные на площади Азадлыг, продемонстрировали нашу силу всему миру.

Повышение боеспособности является основным фактором в области армейского строительства. Мы используем современное вооружение, технику, уничтожаем технику врага. Наши земли освобождают лишь азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры, именно солдаты, грудью встав на защиту, ничего не страшась, с флагом в руках, с оружием в руках гонят и уничтожают врага. Слава нашим солдатам!

Такую вот армию мы создали! Мы говорили оккупантам, говорили образумьтесь, положите конец оккупации, пока еще не поздно! Поэтому наша политика во все времена была однозначной. Мы говорили, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Я неоднократно говорил об этом. За что и подвергался критике со стороны некоторых стран. Я говорил, разве наши земли не были захвачены военным путем? Разве Армения захватила наши земли мирным путем? Каждая страна имеет право на самооборону. Такое право нам предоставляет Устав ООН. Я говорил, что если буду убежден в полной неэффективности переговоров, то иного пути у нас не останется. Пусть все знают об этом – враг, его покровители и занимающиеся данным вопросом посредники. Я всегда сдерживал свое слово. Делал все, что обещал азербайджанскому народу. Я сдержал слово и в данном вопросе, и вот мы уже отмечаем Победу.

С 27 сентября по настоящее время более 200 городов, сел и поселков были освобождены от оккупации. В том числе и город Физули, он полностью разрушен, презренный враг не оставил ни одного целого здания. Полностью разрушен Джабраил. Полностью разрушены Губадлы, Зангилан. Села, города. Поселок Гадрут, поселок Суговушан и сегодня город Шуша.

Наше победное шествие продолжается. Еще остаются оккупированные земли, еще идут бои. Если руководство Армении не ответит на мои требования, то мы пойдем до конца. Никто не сможет остановить нас. В мире нет такой силы, которая бы могла остановить нас. Армения уже признала свое горькое поражение, причем унижая себя и оскорбляя свой народ. Сегодня руководство Армении просит помощи у стран мира, просит военную помощь, оружие, технику. Где же твоя непобедимая армия? Мы уничтожили ее. Все их слова, заявления были мифом, ложью. Непобедимая армия – это Азербайджанская армия! Она демонстрирует это на поле боя, в одиночку гонит врага со своих земель. В течение тридцати лет туда были вложены миллиарды долларов, созданы укрепления, построены инженерные сооружения. Но мы разрушили все это – за счет морального духа, силы и единства!

Еще раз хочу сказать, что наше победное шествие продолжается. Вражеские силы должны быть выведены со всех оккупированных земель. Это – наше требование. Этого требуют международные нормы и принципы, постановления и резолюции международных организаций.

Дорогие братья и сестры, сегодня я сообщаю эту весть родному народу здесь – на Шехидляр хиябаны. Это не случайно. Это естественно. Еще раз склоняю сегодня голову перед памятью наших шехидов. Я заявляю сегодня, что кровь наших шехидов не остается на земле. Кровь жертв армянского вандализма, жертв Ходжалы не остается на земле. Мы отомстили на поле боя. Мы никогда не воевали с гражданскими лицами, равно как и в этот раз. Несмотря на то, что презренный враг совершил вероломное убийство 93 мирных граждан, более 400 человек получили ранения. Но я сказал нет, мы – азербайджанцы! Мы отомстим на поле боя, и мы мстим! Мы уничтожили их армию, уничтожили, уничтожаем и будем уничтожать их технику. Гоним врага и будем гнать!

Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира!

В эти дни я получаю тысячи писем от азербайджанцев мира и людей, проживающих в Азербайджане. Ежедневно тысячи писем. Я только сожалею о том, что не могу прочитать их все. Просто не хватает времени. Сколько прекрасных слов, какая большая поддержка. Сегодня мы еще раз доказали всему миру, что мы – великий и гордый народ! Мы – непобедимый народ. Мы на поле боя указываем врагу на его место!

Неоднократно обращаясь в эти дни к азербайджанскому народу, я показывал врагу кулак, показывал кулак. Я говорил, что это – не просто кулак. Это – железный кулак. Этим железным кулаком мы громим и будем громить врага! В то же время этот кулак - символ нашего единства. Сегодня азербайджанский народ сплотился в единый кулак! Так будет всегда! Это единство будет вечным! Это единство позволит нам и в будущем выполнять все задачи. Все эти годы – на протяжении 17 лет я ощущал, видел поддержку азербайджанского народа, видел его доверие, доброе отношение ко мне. Это придает мне силы. Это – незаменимая поддержка для моей политики. Я всегда убеждал азербайджанский народ в том, что буду достойно, преданно служить Родине, родному народу. Рад, что сдержал данное слово. Как всегда верен своему слову.

Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день, – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни.

Ты свободна, родная Шуша!

Мы вернулись, родная Шуша!

Мы возродим тебя, родная Шуша!

Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!