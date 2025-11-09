Театр оперы и балета представил торжественный концерт, посвящённый 5-летию Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил торжественный концерт, посвящённый 5-летию славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Программа стала ярким художественным свидетельством глубокого уважения к истории, национальной памяти и героизму нашего народа. Исполнение отличалось эмоциональной выразительностью, тонким художественным вкусом и высокой профессиональной культурой, что позволило создать на сцене по-настоящему торжественную атмосферу.

В концерте приняли участие симфонический оркестр и хор театра под управлением главного дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева и главного хормейстера — заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой. На сцене выступили - народные артисты Азер Зейналов, Самир Джафаров, Фидан Гаджиева, Гюльназ Исмаилова, заслуженные артисты Инара Бабаева, Фарид Алиев, Тайяр Байрамов, солисты театра Махир Тагизаде, Атеш Гараев, Сяма Гамзаева, Хидает Алиев.

Вечер, объединивший дух Победы, национальную гордость и величие классической музыки, был встречен зрителями с большим воодушевлением.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

