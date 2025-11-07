Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Яшар Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан

Общество Материалы 7 ноября 2025 19:54 (UTC +04:00)
Яшар Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан
Фото: Министерство национальной обороны Турции

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан для участия в мероприятиях по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в аккаунте в "Х".

Яшара Гюлера встретили посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн и другие официальные лица. Министра сопровождают начальник Генерального штаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий Военно-морскими силами адмирал Эрджумент Татлыоглу, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу и командующий Сухопутными войсками генерал армии Метин Токель.

