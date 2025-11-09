Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 9 ноября 2025 09:49 (UTC +04:00)
Фото: Википедия

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Сегодня представители Азербайджана выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Trend, азербайджанские спортсмены будут состязаться в дзюдо, плавании, тяжелой атлетике, настольном теннисе, волейболе и боксе.

Отметим, что на VI Играх исламской солидарности Азербайджан представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 видах спорта борются 57 стран.

Церемония закрытия Игр состоится 21 ноября.

