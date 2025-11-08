Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются

Политика Материалы 8 ноября 2025 14:22 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются. Сегодня реализуется Программа «Великое возвращение».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, водохранилища, дома. На освобожденных землях уже живут, работают и учатся свыше 60 тысяч человек», - отметил глава государства, еще раз поздравив наш народ с этими историческими достижениями.

