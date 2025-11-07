Совет прессы Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - От имени азербайджанских журналистов правление Совета прессы направило поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины 8 Ноября - Дня Победы.

Trend представляет письмо:

«Уважаемый господин Президент,

Мы с большой гордостью отмечаем 5-ю годовщину 8 Ноября - Дня Победы, ставшего одной из самых ярких страниц нашей новейшей истории благодаря Вашей мудрой, принципиальной и решительной политике, как главы нашего государства и победоносного Верховного главнокомандующего, непоколебимой воле нашего народа, единству государства и народа, героизму нашей доблестной армии.

Вы - главный архитектор этой славной Победы, одержанной не только на поле боя, но и на дипломатическом и информационном фронтах.

В период 44-дневной Отечественной войны Вы с высоким профессионализмом и мастерством выражали правоту Азербайджана и борьбу за восстановление исторической справедливости в своих интервью более чем 30 влиятельным медиа по всему миру. Вы спокойно отвечали даже на порой предвзятые вопросы, как голос истории и справедливости, и доносили глас нашего народа до всего мира с помощью фактов и аргументов.

Азербайджанские медиа и наши журналисты, сплотившись вокруг Вас в кулак, оперативно и объективно информировали наших граждан и международное сообщество как с передовой, так и с дипломатических и информационных позиций. Следуя Вашему примеру, наши журналисты проявили настоящий профессионализм и патриотизм, донося до мира истинный голос Азербайджана и борясь с дезинформацией и провокациями, направленными против нашей страны. Они стали бойцами информационного фронта и внесли свой моральный и идеологический вклад в Победу.

Сегодня война осталась уже позади и наш народ возрождает освобожденные от оккупации земли и живет в период «Великого возвращения». Стремительно реализуемые широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции, создание современной инфраструктуры, формирование нового облика городов и сел демонстрируют всему миру мощь и волю Азербайджанского государства. В этом процессе также активно участвуют азербайджанские медиа, освещая проделанную работу, в полной мере доносит до народа и мира радость людей, возвратившихся на Родину, масштабы строительства и суть государственной политики.

Ваше внимание и забота о медиа являются как моральной поддержкой, так и большим стимулом для журналистов. То, что Вы оцениваете медиа как важную силу в защите национальных интересов, значение, которое придаете их свободной, ответственной и патриотической деятельности, вдохнули новую жизнь в развитие медиасреды в нашей стране.

Одним из ярких примеров этого развития является Шушинский Глобальный медиафорум. Это авторитетное мероприятие, проходившее в Шуше - культурной столице нашей страны, является не только медийной дискуссией, но и выражением месседжа мира, справедливости и сотрудничества, которое Азербайджан несет миру.

Уважаемый господин Президент,

В этот грандиозный и исторический день от имени всей медийной общественности и наших журналистов поздравляем Вас и желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, дальнейшего развития нашей страны и успехов в Вашей высшей и почетной государственной деятельности во имя укрепления нашей национальной государственности.

Пусть эта Победа станет для будущих поколений примером национального единства, государственности и гордости!»