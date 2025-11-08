Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Впервые на военном параде в Баку прошли маршем подразделения войск беспилотных систем (ВИДЕО)

Общество Материалы 8 ноября 2025 15:03 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Баку проходит военный парад, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне. Впервые в параде принял участие парадный расчет войск беспилотных систем - самого современного рода войск.

Как сообщает Trend, парадный расчет возглавил кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" полковник Адем Гусейнов.

Отметим, что первый военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне, состоялся в 2020 году. Военный парад 2023 года состоялся в Ханкенди.

