В Туркменистане отметили День Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане состоялся торжественный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы, а также Дня Государственного флага.

Как сообщили Trend в посольстве, посол Гисмет Гезалов отметил, что наша страна под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева одержала историческую Победу в 44-дневной Отечественной войне. Эта Победа - триумф воли, единства и справедливости азербайджанского народа. В результате Отечественной войны были освобождены оккупированные территории, восстановлена территориальная целостность нашей страны и выполнены требования резолюций ООН. Наш флаг, развевающийся на всех суверенных территориях Азербайджана, является вечным символом независимости нашего народа и Победы, одержанной в Отечественной войне.

Кроме того, он рассказал о важных шагах, предпринятых Азербайджаном после восстановления территориальной целостности, в направлении широкомасштабного восстановления, реконструкции, создания на Южном Кавказе атмосферы стабильности и сотрудничества, а также коснулся вопроса минной опасности, который продолжает представлять угрозу и сегодня. Дипломат добавил, что в рамках программы «Большое возвращение» уже более 50 тыс. наших граждан живут, работают и получают образование на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан восстанавливает освобожденные от оккупации земли, религиозно-исторические памятники и мечети. Строительство мечети в освобожденном от оккупации городе Физули при поддержке братского Туркменистана является ярким примером этого процесса духовного восстановления и высоко ценится как вклад в возрождение Карабаха. Эта инициатива является показателем высокого значения, придаваемого общим ценностям тюркского мира, исламской культуре.

По словам Г. Гезалова, в двусторонних переговорах по проекту мирного соглашения с Арменией, которые в настоящее время ведутся по инициативе нашей страны, достигнут важный прогресс, и подписанная в Вашингтоне 8 августа 2025 года Совместная декларация и другие достигнутые исторические договоренности являются важной вехой в продвижении мирного процесса в регионе.

Коснувшись двусторонних отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, посол отметил, что исторические, культурные и религиозные общие ценности между двумя странами составляют основу стратегического партнерства. Братские и стратегические партнерские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном в последнее время еще более развиваются и укрепляются. Отношения перешли на новый уровень после проведения в этом году взаимных визитов и встреч на высоком уровне. Эти события вносят значительный вклад в углубление как двустороннего, так и регионального сотрудничества. Двусторонние визиты и трехсторонние встречи на высоком уровне, состоявшиеся в этом году, внесли значительный вклад в развитие нашего сотрудничества и сближение наших народов. Эти визиты, встречи и мероприятия служат углублению отношений братства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном, а также дальнейшему расширению сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Совместные усилия, связанные с «Годом Конституции и Суверенитета» в Азербайджане и «Годом международного мира и доверия» в Туркменистане демонстрирует приверженность двух стран взаимному доверию и региональному сотрудничеству.

На церемонии также выступил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. Он поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и выразил искренние пожелания о развитии отношений братства и стратегического партнерства между нашими странами.

Прием продолжился официальным ужином, на котором прозвучала музыка азербайджанских и мировых композиторов, и в частности великого Узеира Гаджибейли. Гостям были предложены изысканные блюда азербайджанской кухни, сладости и национальные напитки.

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в Туркменистане, представители медиа, общественности, а также азербайджанцы, проживающие в этой стране.

