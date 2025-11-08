В 44-дневной войне весь мир увидел, что азербайджанская армия может блестяще выполнить любую боевую задачу - капитан запаса

БАКУ /Trend/ - В 44-дневной Отечественной войне мы доказали всему миру, что способны блестяще выполнить любую боевую операцию.

Об этом сказал Trend по случаю 8 ноября – Дня Победы капитан запаса Рамиль Бадалов.

Он отметил, что Победа имеет беспрецедентное значение для народа, армии. "Я участник и апрельских боев, и 44-дневной Отечественной войны, и антитеррористических мероприятий. Сегодня мы отмечаем 5-ю годовщину нашей Победы. Мы рады, что смогли принести радость Победы нашему народу", - сказал Р.Бадалов.

По его словам, успехи, достигнутые в Отечественной войне, в очередной раз показали, что азербайджанская армия - одна из сильнейших и самых профессиональных армий мира. "Весь мир увидел, что азербайджанская армия способна блестяще выполнить любую боевую операцию. Мы доказали это, и особенно в боях за Шушу. Эти бои считались немыслимой операцией для армий многих стран. Мы карабкались по скалам, чтобы войти в город и освободить его от оккупантов. Это был пик героизма и национального духа", - сказал Р.Бадалов.

Он подчеркнул, что 8 ноября - День Победы - символ гордости и единства не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира.

"Эта победа будет с гордостью вспоминаться будущими поколениями", - сказал Р.Бадалов.

