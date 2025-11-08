Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Мухаммад Шахбаз Шариф: Победа Азербайджана в Карабахе стала источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение

Политика Материалы 8 ноября 2025 14:50 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - На протяжении всей борьбы братского Азербайджана за свободу своих земель Пакистан стоял рядом с ним как скала, и впредь будет так.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Победа Азербайджана в Карабахе стала великим торжеством справедливости, источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение, отметил Премьер-министр.

