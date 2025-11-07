Культурная общественность Азербайджана поздравила Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Культурная общественность Азербайджана направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву обращение по случаю 5-й годовщины 8 Ноября - Дня Победы.

Trend представляет обращение:

«Поздравляем Вас с 5-й годовщиной 8 Ноября - Дня Победы, ставшего символом исторической борьбы нашего народа за свободу, территориальную целостность и суверенитет азербайджанских земель, утверждение справедливости, выражаем Вам безграничное уважение и благодарность за эту Победу, дарованную Вами азербайджанскому народу.

Эта славная Победа, архитектором которой Вы являетесь, - воплощение идеала справедливости, который наш народ нес веками, высшая точка его борьбы за справедливость и торжество национальной воли перед лицом истории. Для Азербайджана Отечественная война была не просто военным, политическим, дипломатическим противостоянием, а испытательным полигоном, где столкнулись моральные архетипы - справедливость и неправота, милосердие и насилие, правда и ложь.

Созидательно-восстановительные работы, проводимые под Вашим руководством в Карабахе и Восточном Зангезуре в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации земли, демонстрируют решимость нашего народа созидать. Построенные в короткие сроки аэропорты, дороги, поселки и социальные объекты являются показателем модели развития независимого Азербайджана, опирающегося на собственные силы. Это также отражает стремление государства, вышедшего из войны победителем, к миру, прогрессу и культурному возрождению.

Восстановление историко-культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях, возобновление Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», Дней поэзии Вагифа и других культурных мероприятий в очередной раз доказывают, что Победа Азербайджана - это также Победа высокой культуры, непоколебимого духа и нравственности.

Все это - не только важные культурные события, но и выражение национальной идентичности, воплощение идей государственности в культурном коде, а также проявление огромного значения, которое государство придает национально-духовным и культурным ценностям.

Выражаем Вам глубокую признательность за поддержку, заботу и внимание к работе, проводимой по сохранению национально-культурного наследия азербайджанского народа, его популяризации в мире и представлению на высоком уровне в системе международных культурных связей.

Уважаемый господин Президент,

В этот знаменательный и исторический день искренне поздравляем Вас от имени культурной общественности нашей страны, желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в Вашей высшей и почетной деятельности во имя процветания и благополучия нашего народа, укрепления и возрождения нашего государства».