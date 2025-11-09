Налоговые поступления от негосударственного сектора в Нахчыванской АР значительно выросли

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило около 208,9 млн манатов налогов, что на 15,8% или на 28,5 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, поступления от негосударственного сектора составили 147,6 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года налоговые поступления от этого сектора увеличились на 27,5 млн манатов или на 22,9%.Доля негосударственного сектора составила 70,7% уплаченных налогов, доля государственного - 29,3%.

Кроме того, в январе-октябре 2025 года взносы по страхованию от безработицы в Нахчыванской АР увеличились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 3,8 миллиона манатов. За тот же период выплаты по обязательному медицинскому страхованию увеличились на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив более 25,2 миллиона манатов.

