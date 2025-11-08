На военном параде в Баку продемонстрированы образцы недавно принятой на вооружение техники

БАКУ /Trend/ - На военном параде, прошедшем в Баку в честь пятой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне, впервые были продемонстрированы недавно принятые на вооружение барражирующие боеприпасы "Hero - 120", сообщает Trend.

Кроме того, впервые были продемонстрированы недавно принятые на вооружение, произведенные национальной оборонной промышленностью специальные оперативные транспортные средства "Vaşaq" и бронированные медицинские эвакуационные автомобили "Cobra 2".

Следует отметить, что первый военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне, состоялся в 2020 году. Военный парад 2023 года прошел в Ханкенди.

