Процесс нормализации отношений Турции с Арменией ведется синхронно с Азербайджаном - Эрдоган

Политика Материалы 9 ноября 2025 13:56 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ – Процесс нормализации отношений Турции с Арменией осуществляется в тесной синхронизации с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из визита в Азербайджан.

Он подчеркнул, что после Победы Азербайджана в регионе установилась атмосфера мира, чему Турция искренне рада.

«В Карабахе растёт число дорог, туннелей, сельскохозяйственных проектов и жилых домов. Мы также вносим необходимый вклад в этот процесс в поддержку Азербайджана», – добавил Эрдоган.

