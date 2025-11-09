Процесс нормализации отношений Турции с Арменией ведется синхронно с Азербайджаном - Эрдоган

БАКУ /Trend/ – Процесс нормализации отношений Турции с Арменией осуществляется в тесной синхронизации с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из визита в Азербайджан.

Он подчеркнул, что после Победы Азербайджана в регионе установилась атмосфера мира, чему Турция искренне рада.

«В Карабахе растёт число дорог, туннелей, сельскохозяйственных проектов и жилых домов. Мы также вносим необходимый вклад в этот процесс в поддержку Азербайджана», – добавил Эрдоган.