Президент Ильхам Алиев: Участие турецких военнослужащих в сегодняшнем военном параде – еще одно проявление нашего единства (ВИДЕО)

Политика Материалы 8 ноября 2025 13:45 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Подписав в историческом городе Шуша спустя год после войны и нашей славной Победы Шушинскую декларацию, президенты Турции и Азербайджана вывели наши отношения на самый высокий уровень – уровень союзничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Участие турецких военнослужащих в сегодняшнем военном параде – еще одно проявление нашего единства», - отметил глава государства.

