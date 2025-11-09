Азербайджан выступит в качестве архитектора мира в регионе - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Скорое завершение мирного процесса выведет Азербайджан на передовые позиции в качестве архитектора мира в регионе.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из визита в Азербайджан.

"Скорое завершение мирного процесса c Арменией выведет Азербайджан, ставшего победителем в войне, на передовые позиции в качестве архитектора мира в регионе. Я еще раз поздравляю всех наших азербайджанских братьев с Днем Победы и передаю самые искренние пожелания от имени моей страны и народа", - сказал Президент Турции.

Эрдоган отметил, что после более чем 30 лет нестабильности на Южном Кавказе открылось окно возможностей для прочного мира и безопасности.

Подчеркнув, что Турция приветствует шаги, предпринимаемые в контексте мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Эрдоган выразил удовлетворение соглашением, достигнутым между сторонами в Вашингтоне 8 августа.