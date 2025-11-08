Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)

Общество Материалы 8 ноября 2025 12:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память доблестных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели панораму Баку, готовящегося к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости