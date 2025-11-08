Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в честь Дня Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

"Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днём Победы 8 ноября — днём великой победы, одержанной в Карабахе пять лет назад и сердечно приветствуем их. Турция и Азербайджан всегда будут вместе как "Одна нация, два государства", - отмечается в публикации.

