Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в честь Дня Победы Азербайджана

Общество Материалы 8 ноября 2025 11:11 (UTC +04:00)
Фото: Министерство национальной обороны Турции

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

"Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днём Победы 8 ноября — днём великой победы, одержанной в Карабахе пять лет назад и сердечно приветствуем их. Турция и Азербайджан всегда будут вместе как "Одна нация, два государства", - отмечается в публикации.

