В Лондоне состоялся концерт по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Победы Азербайджана, в "Kings Place" в Лондоне состоялся концерт нашего соотечественника, проживающего в Великобритании, заслуженного артиста Эльчина Ширинова под названием "Melody of Unity, Harmony of Victory" (Мелодия единства, гармония Победы).

Как сообщает Trend, концерт был организован при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. В мероприятии приняли участие соотечественники, проживающие в Великобритании, представители местной общественности, а также официальные лица - помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединённом Королевстве Элин Сулейманов, начальник отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова.

На мероприятии с глубоким уважением была почтена светлая память героев, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны, представлена обширная информация об истории славной Победы азербайджанского народа. Выступающие вновь вспомнили незабываемые слова победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева - "Дорогая Шуша, ты свободна!", подчеркнув историческое значение освобождения азербайджанских земель от оккупации благодаря решимости главы государства и героизму нашей армии. Отмечалось, что азербайджанцы, проживающие за рубежом, активно участвовали в информационной борьбе, присоединившись к священной борьбе за освобождение наших земель, и своевременно доносили правду до мировой общественности, подкрепляя ее убедительными фактами.

В исполнении Эльчина Ширинова и сопровождавших его мастеров искусств - представителей разных народов прозвучали импровизации азербайджанских мелодий в джазовом стиле.

Соотечественники и представители местной общественности встретили выступления артистов бурными аплодисментами.