В представительствах Азербайджана за рубежом отмечена пятая годовщина Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с празднованием пятой годовщины Дня Победы в дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом, а также в аппаратах военных атташе, аккредитованных в зарубежных странах, были проведены торжественные мероприятия.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В церемониях, состоявшихся с участием сотрудников посольств иностранных государств, глав дипломатических миссий и военных атташе, представителей министерств обороны и других гостей, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях отметили значение исторической Победы Азербайджанской Армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева. Было рассказано о героической летописи нашего народа, доблести военнослужащих, о достигнутых исторических успехах в деле отстаивания независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В ходе мероприятий были продемонстрированы документальные фильмы и видеоролики, посвящённые Отечественной войне.

Представленные музыкальные номера и литературно-художественные композиции были встречены участниками мероприятий с большим интересом.

