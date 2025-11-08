Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова представил проект "Краски Карабаха" в честь Дня Победы – 8 ноября (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутов представил музыкальный видеоролик "Краски Карабаха", созданный к пятой годовщине славной Победы. Проект призван запечатлеть художественными средствами духовное и культурное возрождение Карабаха, а также выразить чувство национальной гордости, укрепившееся в сердцах нашего народа с освобождением родных земель, сообщили Trend Life в пресс-службе театра .

В основе замысла - гармоничное соединение музыки, визуального образа и внутреннего эмоционального состояния. "Краски Карабаха" не просто воспоминание о событиях недавней истории, но и художественный образ, в котором отразилась радость освобождения, память о пережитом и уверенность в будущем.

Руководитель проекта – директор театра Улвия Бабирли. Была создана оригинальная музыкальная композиция композитора Эльбея Мамедзаде, исполнившего партию фортепиано. В роли солистов также выступили Хаким Абдуллаев (зурна) и Ариф Мамедов (саксофон). Произведение прозвучало в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра имени Рашида Бейбутова, что придало музыкальной ткани размах и глубину.

""Краски Карабаха” для нас - не просто музыкальное произведение. Мы стремились передать дыхание освобождённых земель, память о пройденном пути и радость, которую несёт в себе наша Победа. Каждый фрагмент, каждая музыкальная линия рождаются из чувства любви к этим землям и из желания сохранить их живой образ в душе народа", - отметила Ульвия Бабирли.

Представленный видеоролик является продолжением системной работы театра в области патриотического художественного просвещения. Обращаясь к теме Победы через язык музыки и искусства, театр стремится сохранить духовное наследие событий исторической значимости и передать его будущим поколениям.

