Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,3 доллара США, или на 0,%, составив 65,10 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,3 доллара, или 0,5%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,97 доллара.
Цена на нефть марки URALS выросла на 0,1 доллара, или 0,1%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 51,24 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,1 доллара, или 0,1%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,66 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.