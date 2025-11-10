Назван объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Казахстан в январе-сентябре

БАКУ/Trend/ - За период с января по сентябрь этого года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 70,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель снизился на 18,7 миллиона долларов США, или на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые девять месяцев прошлого года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 88,9 миллиона долларов США.

В стоимости экспорта ненефтегазовых товаров преобладали поставки в Россию (33,2%), Турцию (16,5%), Швейцарию (9,4%), Грузию (9,2%), Украину (5,6 %), ОАЭ (3%), Казахстан (2,7%), Беларусь (2,1%), Узбекистан (2 %), Туркменистан (1,9%) и другие страны (14,6%).

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в эти и другие страны была экспортирована ненефтяная продукция стоимостью 2,649 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 184 миллиона долларов США, или на 7,5% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.