В период 44-дневной Отечественной войны было зафиксировано до 3000 попыток кибератак на государственные информресурсы

БАКУ /Trend/ - С первого дня 44-дневной Отечественной войны 10 сотрудников Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) и 40 сотрудников подрядных организаций были командированы в прифронтовые районы со специальным транспортом и оборудованием, а на освобожденных территориях оперативно прокладывались волоконно-оптические линии связи и устанавливалось оборудование спецсвязи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

Отмечается, что для обеспечения надежной спецрадиосвязи на наиболее интенсивных этапах боевых действий в зонах боевых действий были введены в эксплуатацию 29 базовых станций "TETRA", значительная часть которых была установлена ​​специалистами Госслужбы специальной связи и информационной безопасности на специальных военных автомобилях. Сообщается, что, несмотря на некоторые трудности, связанные с пандемией, Служба оперативно передала силовым структурам страны 500 новых специальных зашифрованных радиостанций.

"В соответствии с обращением министерства обороны, для обеспечения надежного и бесперебойного управления БПЛА "Байрактар" и другими современными летательными аппаратами в воинские части войск противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Службой в короткие сроки был проложен волоконно-оптический кабель, интегрированный в существующую сеть связи министерства обороны. Поврежденные противником линии связи вдоль линии фронта были оперативно восстановлены, а на освобожденных территориях проложено более 20 км нового волоконно-оптического кабеля. Угрозы, возникавшие в киберпространстве в ходе боевых действий, постоянно отслеживались специальной рабочей группой, созданной в Службе и работающей в круглосуточном режиме. Хотя было зафиксировано до 3 тысяч попыток кибератак на государственные информационные ресурсы, они были полностью предотвращены благодаря своевременно принятым мерам", - отметили в службе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!