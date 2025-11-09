ING опубликовала прогнозы по ценам на Brent и Dutch TTF до 2028 г.

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Энергетика Материалы 9 ноября 2025 05:54 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновленный прогноз по ценам на нефть марки Brent и природный газ Dutch TTF до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2025 году среднегодовая цена Brent составит 62 доллара США за баррель, а Dutch TTF — 35 евро за мегаватт-час. В 2026 году среднегодовые цены нефти Brent и природного газа Dutch TTF достигнут 56,5 доллара за баррель и 31 евро за мегаватт-час соответственно. В 2027 году среднегодовая цена Brent останется на уровне около 62 долларов за баррель, а цена Dutch TTF снизится примерно до 26 евро за мегаватт.

В частности, в четвёртом квартале 2025 года цена Brent прогнозируется на уровне 62 долларов за баррель. Для Dutch TTF ожидается, что в четвертом квартале 2025 года котировки составят 35 евро за мегаватт-час.

