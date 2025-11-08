Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 8 ноября 2025 23:00 (UTC +04:00)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В Приморском национальном парке Баку состоялся праздничный концерт, приуроченный к Дню Победы, после которого небо столицы озарилось ярким фейерверком, радовавшим жителей и создававшим торжественную атмосферу по всему городу, сообщает Trend.

Сегодня, 8 ноября, в Азербайджане отмечают День Победы.

Согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости