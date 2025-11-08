Экспорт метанола из Ирана снизился за 7 месяцев

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт метанола из Ирана сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 13,3% по стоимости и на 3,42% по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

За отчетный период страна экспортировала 6,46 млн тонн метанола на сумму около 1,34 млрд долларов США.

В аналогичном периоде прошлого года объем экспорта метанола составил 6,69 млн тонн на сумму 1,54 млрд долларов США.

Доля метанола в общем объеме экспорта Ирана за семь месяцев текущего года составила 4,18% по стоимости и 7,03% по весу.

Отмечается, что производственный потенциал метанола в Иране превышает 14 млн тонн, а к 2027 году этот показатель может увеличиться примерно до 32 млн тонн.

Согласно данным Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), за тот же семимесячный период общий объем ненефтяного экспорта страны составил около 92 млн тонн на сумму 32 млрд долларов США. По сравнению с прошлым годом, стоимость ненефтяного экспорта снизилась на 1,88%, тогда как объем увеличился на 3,2%.

