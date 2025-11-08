БАКУ /Trend/ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления по случаю знаменательного праздника Вашей страны – Дня Победы!

Эта памятная дата занимает особое место в современной истории Азербайджана и олицетворяет непоколебимую волю азербайджанского народа к справедливости, миру и единству, подтверждает твердую приверженность принципам суверенитета и независимости.

Благодаря Вашему мудрому и авторитетному руководству, всенародной поддержке проводимого Вами стратегического курса Азербайджан в соответствии с основными принципами Устава ООН и международного права восстановил территориальную целостность, открыл новую страницу в летописи государственного строительства, устойчивого и созидательного прогресса.

Политика установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе по праву получила широкую поддержку международного сообщества, поскольку создает благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества, взаимного доверия, поступательного развития всего региона.

Пользуясь данной возможностью, с удовлетворением хочу отметить динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Высоко ценю Ваш огромный личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества в духе дружбы и добрососедства.

Пользуясь случаем, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам неиссякаемой энергии и новых свершений на благо братского Азербайджана."