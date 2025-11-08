В Гянджинской филармонии состоялся концерт "Вечное братство", посвящённый Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошла торжественная концертная программа "Əbədi Qardaşlıq" (Вечное братство), приуроченная к пятой годовщине славной Победы. Мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджана и Гянджинской государственной филармонией при поддержке Генерального консульства Турции в Гяндже и Гянджа–Дашкесанского регионального управления культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В праздничном вечере приняли участие представители органов исполнительной власти Гянджи и Нафталана, государственные и общественные деятели, деятели науки и культуры, а также дипломатические представители Турции.

Перед началом программы на площади перед филармонией выступил оркестр "Мехтер" Министерства национальной обороны Турции. Шествие и исполнение "Марша Победы" стали ярким прологом вечера, подчеркнув символическую значимость азербайджано-турецкого единства, создав атмосферу праздничного подъёма, даря участникам и зрителям ощущение общей исторической памяти и братской солидарности.

Концерт открыла литературно-музыкальная композиция, посвящённая героическим страницам отечественной истории и неразрывным узам братства между Азербайджаном и Турцией.

С приветственным словом выступил представитель "Мехтера" Альбай Толга Хасан Безек Ходжа. В художественной части программы прозвучали выступления народного артиста Тейюба Асланова, заслуженного деятеля культуры Мехпары Джафаровой, исполнителей Заура Герая, Вюсала Гаджиева, Рустама Джафарова, Пярвиза Абдуллаева, Эльмира Пишнамаззаде и Саттара Гамбарова, вызвавшие глубокий эмоциональный отклик и встреченные продолжительными аплодисментами.

В концерте также приняли участие - Камерный оркестр филармонии (художественный руководитель - народный артист Рафаэль Байрамов), Оркестр народных инструментов (художественный руководитель - Хаял Гахраманов), Хореографический ансамбль филармонии (балетмейстер - Сянан Джавадов), Ансамбль нагаристов "Хамса" Гянджинской детской школы искусств (художественный руководитель - Сохраб Ибрагимов), ветеран Карабахской войны Эльмар Насиров, преподаватель музыкальной школы имени Зарифы Гаибовой ашуг Ильгар Наджафоглу с ансамблем сазандаров.

Особое место в программе заняло сценическое выступление оркестра "Мехтер" Министерства национальной обороны Турции, ещё раз подчеркнувшее духовную силу и глубину братских связей между двумя странами.

В завершение вечера директор филармонии, народная артистка Айгюн Самедзаде выразила благодарность всем участникам и партнёрам, отметив значимость культурного взаимодействия как прочного основания азербайджано-турецкого единства. Финальным аккордом прозвучало произведение "Джанги", встреченное зрителями яркими овациями.

Проведённый в Гяндже вечер ещё раз подтвердил неизменность и силу вечного братства Азербайджана и Турции, укоренённого в общей истории, духовной близости и единстве культурных традиций.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

