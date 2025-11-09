В азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 9 ноября в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевых знамён, после чего мероприятия были объявлены открытыми. Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы торжественно принесли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили новобранцев со знаменательным днем, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, глубоко постигать секреты вооружения и техники, постоянно повышать уровень боевой подготовки, точно и своевременно выполнять приказы и указания командно-начальствующего состава, и быть готовыми в любой момент защитить наши земли.

Отмечалось, что проведение церемонии принесения присяги 9 ноября — в День Государственного флага особо ценно и делает этот день праздничным вдвойне.

Выступившие на церемониях родители новобранцев выразили гордость за то, что их сыновья с честью несут службу перед Родиной, и поблагодарили главу государства, а также руководство Министерства обороны за созданные условия.

Затем состоялось торжественное шествие военнослужащих перед трибунами.

В заключение для личного состава были организованы концертные программы, посвящённые церемонии принесения присяги и Дню Государственного флага.