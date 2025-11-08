Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана

Политика Материалы 8 ноября 2025 16:03 (UTC +04:00)
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана, сообщает Trend.

"В 5-ю годовщину великолепной и беспримерной Победы, положившей конец 30-летней оккупации Карабаха, я с глубоким почтением чту память всех героев - отважных сынов Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне.

От всей души поздравляю азербайджанский народ с Днем Победы!" - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости